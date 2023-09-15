В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Самарской до конца 2024 года

В Самаре с 25 сентября приостановят движение транспорта по ул. Самарской. Транспортный поток будет перенаправлен по ул. Ярмарочной, в одностороннем режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано со строительством станции метро «Театральная». Работы будут вестись на ул. Самарской в границах ул. Ярмарочной, в районе Арбитражного суда Самарской области и сквера им. Устинова. Подрядчик должен завершить их к концу 2024 года. Здесь будет самая глубокая точка будущей линии метро от станции «Алабинская» до «Театральной», уточняют в администрации города.

Ани Айвазян