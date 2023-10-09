Зарубежные СМИ: На какую помощь может рассчитывать Афганистан после сильнейшего землетрясения?

Десятки тысяч людей пострадали в результате землетрясения в Афганистане. Погибших — 2,5 тыс. человек. Но будет больше, сообщили в посольстве Афганистана в России. Администрация «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) сообщила о самой смертоносной природной катастрофе за последние годы. 8 октября Кабул запросил помощи у международного сообщества. Казахстан уже пообещал направить в пострадавший от землетрясения регион гуманитарную помощь, включая продовольствие, медикаменты и одежду. Но рассчитывать на полномасштабную помощь других стран афганцы вряд ли могут. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

8 октября на западе Афганистана произошло пять подземных толчков подряд максимальной магнитудой 6,3. Reuters пишет, что количество погибших растет из-за того, что инфраструктура страны после десятилетия войны лежит в руинах, операции по спасению пострадавших организовать практически невозможно.

Система здравоохранения Афганистана, почти полностью зависящая от иностранной помощи, в последние два года после прихода к власти «Талибана», столкнулась с серьезными сокращениями. Большая часть международных программ была свернута. В частности, комитет Красного Креста в августе заявлял, что прекратит финансовую поддержку 25 афганских больниц. Пока неизвестно, вошла ли в этот список клиника города Герат, куда свозят раненых.

Правительство талибов — движение «Талибан» (запрещено в России) призвало состоятельных афганцев, которые живут в других странах, оказать любое возможное содействие. Также Кабул запросил помощи у мирового сообщества, сообщает The Associated Press. Япония заявила, что опечалена новостью о землетрясении. Канада выразила готовность помочь пострадавшим жителям.

Китай направит Афганистану $200 тыс. для ликвидации последствий разрушений, передает информагентство «Синьхуа». Деньги выделены местным подразделением Красного Креста и поступят они напрямую обществу Красного Полумесяца.

Пекин также призвал страны мира помочь Кабулу. Но от проблем афганцев мировое сообщество могут отвлечь другие глобальные кризисы, такие как конфликт между Россией и Украиной, а также война между Израилем и Газой, отмечает китайская Global Times.

Кроме того, Талибан отталкивает от себя международных доноров специфическими законами внутри страны, такими как подавление прав и свобод женщин, добавляет Financial Times. Это усугубляет острую нехватку гуманитарной помощи в Афганистане. Так Организации Объединенных Наций удалось собрать только четверть из $3 млрд, которые, по ее оценкам, понадобятся стране в этом году.

Фотогалерея Землетрясение в Афганистане Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат

На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения Фото: Reuters / Stringer Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь Фото: Reuters / Stringer Местные жители ищут выживших среди обломков домов Фото: Reuters / Stringer Похороны жертв Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина среди развалин дома Фото: Omid Haqjoo / AP Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз

Похороны жертв землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Местные жители ищут жертв после землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина с телом своего погибшего ребенка Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками Фото: Reuters / Stringer Местные жители копают могилы для жертв Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу Фото: Reuters / Ali Khara Афганец в больнице Герат Фото: Reuters / Ali Khara Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам Фото: Reuters / Ali Khara Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат Фото: Reuters / Ali Khara Следующая фотография 1 / 14 По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат

На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения Фото: Reuters / Stringer Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь Фото: Reuters / Stringer Местные жители ищут выживших среди обломков домов Фото: Reuters / Stringer Похороны жертв Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина среди развалин дома Фото: Omid Haqjoo / AP Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз

Похороны жертв землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Местные жители ищут жертв после землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина с телом своего погибшего ребенка Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками Фото: Reuters / Stringer Местные жители копают могилы для жертв Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу Фото: Reuters / Ali Khara Афганец в больнице Герат Фото: Reuters / Ali Khara Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам Фото: Reuters / Ali Khara Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат Фото: Reuters / Ali Khara Смотреть

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