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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: На какую помощь может рассчитывать Афганистан после сильнейшего землетрясения?

9 октября, понедельник

Десятки тысяч людей пострадали в результате землетрясения в Афганистане. Погибших — 2,5 тыс. человек. Но будет больше, сообщили в посольстве Афганистана в России. Администрация «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России) сообщила о самой смертоносной природной катастрофе за последние годы. 8 октября Кабул запросил помощи у международного сообщества. Казахстан уже пообещал направить в пострадавший от землетрясения регион гуманитарную помощь, включая продовольствие, медикаменты и одежду. Но рассчитывать на полномасштабную помощь других стран афганцы вряд ли могут. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

8 октября на западе Афганистана произошло пять подземных толчков подряд максимальной магнитудой 6,3. Reuters пишет, что количество погибших растет из-за того, что инфраструктура страны после десятилетия войны лежит в руинах, операции по спасению пострадавших организовать практически невозможно.

К каким последствиям привело землетрясение в Афганистане

Система здравоохранения Афганистана, почти полностью зависящая от иностранной помощи, в последние два года после прихода к власти «Талибана», столкнулась с серьезными сокращениями. Большая часть международных программ была свернута. В частности, комитет Красного Креста в августе заявлял, что прекратит финансовую поддержку 25 афганских больниц. Пока неизвестно, вошла ли в этот список клиника города Герат, куда свозят раненых.

Правительство талибов — движение «Талибан» (запрещено в России) призвало состоятельных афганцев, которые живут в других странах, оказать любое возможное содействие. Также Кабул запросил помощи у мирового сообщества, сообщает The Associated Press. Япония заявила, что опечалена новостью о землетрясении. Канада выразила готовность помочь пострадавшим жителям.

Китай направит Афганистану $200 тыс. для ликвидации последствий разрушений, передает информагентство «Синьхуа». Деньги выделены местным подразделением Красного Креста и поступят они напрямую обществу Красного Полумесяца.

Пекин также призвал страны мира помочь Кабулу. Но от проблем афганцев мировое сообщество могут отвлечь другие глобальные кризисы, такие как конфликт между Россией и Украиной, а также война между Израилем и Газой, отмечает китайская Global Times.

Кроме того, Талибан отталкивает от себя международных доноров специфическими законами внутри страны, такими как подавление прав и свобод женщин, добавляет Financial Times. Это усугубляет острую нехватку гуманитарной помощи в Афганистане. Так Организации Объединенных Наций удалось собрать только четверть из $3 млрд, которые, по ее оценкам, понадобятся стране в этом году.

Фотогалерея

Землетрясение в Афганистане

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По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат&lt;br> На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения

По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат
На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения

Фото: Reuters / Stringer

Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь

Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители ищут выживших среди обломков домов

Местные жители ищут выживших среди обломков домов

Фото: Reuters / Stringer

Похороны жертв

Похороны жертв

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина среди развалин дома

Мужчина среди развалин дома

Фото: Omid Haqjoo / AP

Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз&lt;br> Похороны жертв землетрясения

Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз
Похороны жертв землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Местные жители ищут жертв после землетрясения

Местные жители ищут жертв после землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина с телом своего погибшего ребенка

Мужчина с телом своего погибшего ребенка

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками

Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители копают могилы для жертв

Местные жители копают могилы для жертв

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу

Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу

Фото: Reuters / Ali Khara

Афганец в больнице Герат

Афганец в больнице Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам

Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам

Фото: Reuters / Ali Khara

Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат

Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

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По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат
На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения

Фото: Reuters / Stringer

Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители ищут выживших среди обломков домов

Фото: Reuters / Stringer

Похороны жертв

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина среди развалин дома

Фото: Omid Haqjoo / AP

Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз
Похороны жертв землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Местные жители ищут жертв после землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина с телом своего погибшего ребенка

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители копают могилы для жертв

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу

Фото: Reuters / Ali Khara

Афганец в больнице Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам

Фото: Reuters / Ali Khara

Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

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