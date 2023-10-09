После запрета возлагать цветы у консульства Израиля петербуржцы идут к синагоге

Жители Санкт-Петербурга после введения запрета полицией на возложение цветов консульства Израиля идут к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте, сообщает «Фонтанка».

Неравнодушные к палестино-израильскому конфликту граждане начали чтить память погибших и пострадавших еще вечером 8 октября. На ограде синагоги заметили несколько букетов, при этом петербуржцы не оставляли там ни плакатов, ни записок.

Прежде жители города приходили к консульству Израиля на Херсонской улице, чтобы выразить скорбь по жертвам конфликта. На месте работали сотрудники полиции, которые не позволили людям оставить цветы, так как с консульством нет договоренности о создании стихийного мемориала.

Ранее «Ъ» писал, палестинское движение «Хамас» приступило к ракетному обстрелу Израиля, а их вооруженные боевики проникли на территорию страны. В ответ на эти действия Израиль стал проводить контртеррористическую операцию и осуществил авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа. По последним данным, число жертв конфликта в Израиле насчитывается свыше 700 человек, в Палестине — возросло до 436.

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