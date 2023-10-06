В Самарской области произошло ДТП с большегрузом, погибли два человека

Смертельная авария произошла в Самарской области утром 6 октября. ДТП случилось в Сызранском районе на 897 км трассы М-5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, автомобиль Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz, которым управлял мужчина 1989 года рождения. Погибли водитель и пассажир автомобиля. Другой пассажир Lada Granta – пострадала.

Ани Айвазян