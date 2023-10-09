Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, в чем уникальность аксессуара, созданного марками для благотворительного аукциона Only Watch.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: h-moser.com Фото: h-moser.com

Аукцион Only Watch существует с 2005 года. На этих благотворительных часовых торгах собираются — и весьма успешно — средства на борьбу с мышечной дистрофией Дюшенна. Бренды создают и предоставляют безвозмездно Only Watch уникальные модели. Причем если кто-то ограничивается минимальными изменениями в одной из существующих моделей (например, меняет цвет циферблата), то другие создают новые и интересные часы.

Об одних из таких написало тематическое онлайн-издание Quill and Pad. Более того, автор статьи Мартин Грин назвал эти часы самыми уникальными на аукционе Only Watch 2023, который состоится в ноябре. Речь о H. Moser & Cie x MB&F Streamliner Pandamonium — результате совместной работы двух отличных независимых брендов. В чем же уникальность?

«Один из главных вызовов такого сотрудничества заключается в том, что ДНК обеих марок должна быть воплощена таким образом, чтобы она оставалась узнаваемой. Для решения этой задачи был выбран корпус Streamliner элегантных спортивных часов H. Moser. Фон — потрясающий циферблат цвета фуме с декором в виде солнечных лучей — также является визитной карточкой марки из Шаффхаузена»,— пишет Грин.

Для минутного репетира с молоточками и гонгами, выведенными на циферблат, выбрали цвет аквамарин, новый для Moser. А что же MB&F? ДНК бренда считывается моментально, если присмотреться к циферблату. Под стеклянным куполом панда за диджейским пультом — талисман MB&F на последних трех аукционах Only Watch. Крупное балансовое колесо «на танцполе» — тоже примета бренда Макса Бюссера. Эстимейт — 300-400 тыс. франков, но автор статьи и я ждем, что ставки будут куда выше.