Ульяновская область кооперируется с Белоруссией в сфере авиастроения

Беларусь и Россия договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, сообщает агентство BELTA. В эти дни делегация Ульяновской области находится с деловым визитом в Республике Беларусь.

Как сообщает агентство, господин Лукашенко, заметив, что накануне тема авиастроения «обсуждалась лидерами Беларуси и России», сказал, что «договорились поработать над совместным выпуском самолетов для региональных перевозок». «Это проект, ориентированный в будущее, не на один год. Капиталовложения предстоят значительные, но и положительный эффект колоссальный», — сказал президент Белоруссии.

В четверг губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале , что обсудил с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко совместные проекты, «среди ключевых – сотрудничество наших авиастроительных предприятий». В пятницу он встречается с руководством Завода гражданской авиации №401.

Делегация Ульяновской области, в которую вошли свыше десяти предприятий региона (в том числе филиал ПАО «Ил» — «Авиастар», АО «Аэрокомпозит», АО «УКБП»), работает в Белоруссии всю эту неделю. Уже подписан ряд соглашений, в том числе — о поставках комплектующих ульяновского ООО «Автодеталь» и «Федерал Могул» на ОАО «Минский тракторный завод». В целях выстраивания кооперации готовится подписание соглашения между Центром развития промышленности Ульяновской области и особой экономической зоной «Минск». Димитровградское ООО «Промсервис» и белорусское предприятие ООО «КПСР Групп» из Минска подписали соглашение по созданию совместного изделия — автоматических регулирующих клапанов для систем теплопотребления (белорусская сторона будет выпускать саму задвижку, димитровградцы — обеспечивать электронное управление (создание электрического привода к клапану). Меморандум о сотрудничестве заключен между Портовой особой экономической зоной «Ульяновск» и ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Также во время визита делегации обсуждался открытия прямого авиарейса между Минском и Ульяновском.

Всего за время визита подписано девять соглашений, включая кооперацию в сфере авиации.

Сергей Титов, Ульяновск