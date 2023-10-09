Белгородский губернатор раскритиковал министра здравоохранения за дефицит кадров

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал «нулевой» эффективность кадровой работы министра здравоохранения региона Андрея Иконникова. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания в облправительстве.

В ходе совещания господин Иконников сообщил, что с 2021 года по третий квартал 2023-го средняя обеспеченность белгородских учреждений врачами выросла, а средним медицинским персоналом — снизилась. Он пояснил, что отрицательная кадровая динамика зафиксирована в Шебекинской центральной районной больнице, детской областной клинической больнице, Алексеевской центральной районной больнице, городской больнице №2, положительная — в городской поликлинике Белгорода, в Красногвардейской центральной районной больнице, на станции скорой медпомощи Белгородской области, в Старооскольской окружной детской больнице, в Старооскольской окружной больнице Святого Луки Крымского.

По озвученным министром данным, на 1 января 2023 года дефицит медиков составлял 306 врачей и 434 представителя среднего медперсонала, на начало октября — 307 и 421 соответственно. В этом году из местного мединститута выпустились 250 человек, из трех колледжей — 500. По данным на 1 октября, было трудоустроено 152 врача и 201 представитель среднего медперсонала.

«Вам по барабану, у вас все хорошо, у вас все есть. Такое ощущение, что не было 2021 и 2022 года, не было этих программ по кадровому обеспечению, которые вы болезненно и мучительно разрабатывали»,— сказал Вячеслав Гладков.

Он поручил министру организовать 12 октября встречу с главврачами, чтобы обсудить с ними причины оттока сотрудников. Ежемесячно господин Иконников должен представлять главе региона доклад и предложения по решению проблемы. Также губернатор заявил о необходимости работать с семьями будущих медиков, внедрять раннюю мотивацию, а затем — работать с выпускниками, поскольку молодые специалисты часто уходят в частные клиники.

«У вас есть три месяца. Вмешиваться не буду. Буду ругаться очень плохими словами и не потерплю, что результата нет. Мне не нужна отрицательная динамика, мне не нужны жалобы со стороны населения, что в ФАПах и в больницах нет врачей, что люди сидят в очередях, что человек заболел — его не приняли»,— заключил господин Гладков.

В прошлом году количество специалистов до 30 лет в Белгородской области снизилось на 7% — до 123,4 тыс. человек, что составляло 15,5% от всех работников региона.

Подробнее об оттоке молодых сотрудников компаний макрорегиона на фоне продолжающейся СВО — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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