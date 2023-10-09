Взносы на капремонт в Петербурге вырастут в среднем на 5%

Правительство Санкт-Петербурга подготовило проект постановления о тарифах на капремонт домов, которые будут действовать в 2024 году — в среднем, размер взноса вырос на 5%. Документ был опубликован на сайте правительства 6 октября.

Размер взноса зависит от типа дома. Самый маленький взнос — 12,49 руб. с квадратного метра, он действует для жильцов кирпичных домов постройки 1970-1980 гг. и деревянных домов. Самый большой — 13,63 руб. — для жильцов домов, оборудованных лифтом, двух типов: дореволюционных и построенных после 1980 года с наружными многослойными и/или оштукатуренными ограждающими поверхностями.

В 2023 году размер взноса колебался от 11,90 руб. до 12,99 руб. В начале сентября глава жилищного комитета Олег Зотов отмечал, что не индексировать тарифы на капремонт не представляется возможным из-за роста стоимости строительных материалов. По его словам, чтобы осуществить все запланированные правительством ремонтные работы, необходимо увеличить тарифы в три раза — с 12 рублей до 38 руб. за 1 кв. м.

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