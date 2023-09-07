Смольный рассматривает возможность повышения взносов на капремонт втрое

Чтобы осуществить все мероприятия, которые запланированы по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, взносы на капитальный ремонт необходимо повысить с текущих 12 до 38 рублей за 1 м2, то есть в три раза. Об этом председатель жилищного комитета Олег Зотов сообщил 6 сентября на пресс-конференции «Интерфакс».

Глава ведомства отметил, что в 2023 году общая стоимость работ, запланированных по программе капремонта, составляет 130 млрд рублей, однако из-за недостатка финансирования более 21 тысячи работ остаются невыполненными с 2014 года.

Чиновник также уточнил, что подход к формированию региональной программы нуждается в пересмотре, так как она писалась в сжатые сроки и содержит множество ошибок в оценке физического износа домов.

Общая стоимость краткосрочной программы капремонта в Петербурге на 2023 год составляет около 30 млрд рублей, бюджетное софинансирование — 6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге взносы на капитальный ремонт могут проиндексировать на 4%.

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