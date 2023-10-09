«Цифра банк» расширяет линейку вкладов для клиентов Private banking

Клиенты, обслуживающиеся в рамках пакета Private banking *, с 6 октября могут открыть вклад «Аукционный-Прайвет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Владимир Астапкович (РИА Новости) Фото: предоставлено Владимир Астапкович (РИА Новости)

Новый вклад дополнит уже существующую линейку вкладов, состоящую из «Специальный-Прайвет», «Эксклюзивный-Прайвет» и «Исключительный-Прайвет».

Срок размещения вклада «Аукционный-Прайвет» составляет 730 дней, минимальная сумма размещения — 3 млн руб. Процентная ставка по вкладу составляет от 8,50% до 11,25% годовых в зависимости от срока размещения, выплата процентов осуществляется ежеквартально с капитализацией.

С более подробной информацией по тарифам вклада «Аукционный-Прайвет» можно ознакомиться по ссылке

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений. Банк работает по универсальной лицензии ЦБ РФ №1143 от 16.11.2021. На 1 октября 2023 года чистые активы «Цифра банк» составили 19,5 млрд руб., собственные средства (капитал) — 2,1 млрд руб., уставный капитал — 1,4 млрд руб., объем вкладов физических лиц — 17,1 млрд руб. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня. «Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».

* Частное банковское обслуживание

ООО «ФФИН Банк»