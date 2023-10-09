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Коммерсантъ FM
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США разрешили Samsung и SK Hynix обеспечивать их заводы в Китае американским оборудованием

Власти США позволили Samsung Electronics и SK Hynix поставлять американское оборудование для производства полупроводников на заводы этих компаний в Китае без необходимости получения специального разрешения от США. Как сообщает агентство «Рёнхап», решение вступает в силу немедленно.

«Неопределенность по поводу деятельности южнокорейских производителей полупроводников и их инвестиций в Китае этим решением снимается»,— заявил в ходе пресс-конференции старший советник при президенте Южной Кореи по делам экономики Чхве Сан Мок. По его словам, компании смогут «спокойно реализовывать свои долгосрочные глобальные стратегии».

Samsung Electronics и SK Hynix, два крупнейших в мире производителя микропроцессоров памяти, вложили миллиарды долларов в развитие своих заводов в Китае. Однако в октябре 2022 года администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против Китая, запретив американским компаниям и лицам продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без получения экспортной лицензии. В черный список властей США были внесены десятки китайских компаний, торговля с которыми оказалась под запретом. Одновременно с запретом власти США выдали разрешение на торговлю с Китаем на год нескольким крупным компаниям, включая Samsung Electronics, SK Hynix и TSMC. Летом заместитель министра торговли США Алан Эстевес заявил, что США намерены продлить это разрешение некоторым южнокорейским и тайваньским компаниям.

Как сообщает Reuters, Samsung Electronics производит около 40% всех своих чипов NAND на заводе в китайском городе Сиань. SK Hynix производит около 40% своих чипов DRAM в городе Уси и 20% чипов NAND — в Даляне. По данным аналитической компании TrendForce, вместе эти две компании контролируют почти 70% мирового рынка чипов DRAM и 50% рынка процессоров NAND.

Алена Миклашевская

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