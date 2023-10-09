Правящая в Грузии партия отвергла проект резолюции против базы ВМФ РФ в Абхазии

Парламентское большинство правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) не проголосует за проект резолюции с осуждением планов Абхазии и России обустроить в абхазском порту Очамчира базу ВМФ РФ.

Об этом на брифинге для журналистов заявил первый вице-спикер парламента от ГМ Георгий Вольский. «Не только не поддержим такую резолюцию, но она вообще не должна обсуждаться»,— отметил господин Вольский, назвав инициативу оппозиционных фракций «провокационным писком».

По его словам, принятие подобной резолюции «неприемлемо в сложнейших обстоятельствах, сложившихся вокруг Грузии в условиях оккупации Россией грузинских территорий».

Георгий Вольский напомнил, что Москва заявила о планах обустроить военно-морскую базу в Очамчире еще в 2009 году, но с тех пор «никаких движений в этом направлении не было», тогда как строительство такой базы «требует углубления дна и строительства инфраструктуры».

На днях после встречи в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что Москва и Сухум оформили договор о строительстве базы Черноморского флота РФ в Очамчире, где в советский период действительно располагались объекты Черноморского флота СССР. Официальные представители РФ это заявление абхазского лидера пока никак не комментировали.

Тем не менее оппозиционные депутаты из фракции «За Грузию» инициировали проект резолюции, в котором парламент «строго осуждает оккупацию Россией суверенных территорий Грузии — Абхазии и Южной Осетии», а также «милитаризацию этих регионов, в том числе открытие в Очамчирском порту военно-морской базы».

В проекте подчеркивается, что решение Москвы и Сухума «прямо угрожает национальной безопасности Грузии, ее территориальной целостности и суверенитету», равно как «является существенным вызовом безопасности Черноморского региона и всего евроатлантического пространства».

Георгий Двали, Тбилиси