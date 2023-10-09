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Коммерсантъ FM
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Вице-президент ExxonMobil арестован по обвинению в изнасиловании

Старший вице-президент ExxonMobil Дэвид Скотт был арестован в минувший четверг, 5 октября, полицией штата Техас по обвинению в преступлении сексуального характера, сообщает Reuters. Полиция заявила о случившемся только сегодня, 9 октября. Топ-менеджер возглавляет весь сланцевый бизнес ExxonMobil, а его арест совпал по времени с переговорами американского нефтяного гиганта о покупке Pioneer Natural Resources.

Господин Скотт был арестован рано утром в четверг в дешевом отеле La Quinta Inn & Suites в Магнолии (Техас). В этом же штате расположена штаб-квартира ExxonMobil. По данным полиции, старший вице-президент компании был задержан в номере отеля после звонка одной из двух женщин, с которыми он был в отеле в то утро. Одна из его спутниц спустилась в холл отеля, откуда позвонила в полицию. Господину Скотту было предъявлено обвинение в нападении второй степени, что грозит ему тюремным заключением на срок от 2 до 20 лет. Согласно тюремным записям, его залог был установлен в размере $30 тыс., которые топ-менеджер уже выплатил.

В ExxonMobil заявили, что в курсе обвинений, выдвинутых против старшего вице-президента компании. «Мы осведомлены об обвинениях и не можем комментировать личные дела, однако мы можем сказать, что этот человек не будет продолжать выполнять рабочие обязанности, пока продолжается расследование»,— заявила пресс-секретарь компании Эмили Мир.

5 октября стало известно, что ExxonMobil близка к покупке Pioneer Natural Resources. Сумма сделки может составить примерно $60 млрд и стать крупнейшей сделкой для компании со времени объединения Exxon и Mobil в 1999 году. Поглощение Pioneer сделает ExxonMobil доминирующим игроком в Пермском бассейне.

Сам господин Скотт не так давно отвечал за операции ExxonMobil в Пермском бассейне, пока не был повышен в текущем году до старшего вице-президента, отвечающего за весь бизнес компании, связанный со сланцевыми нефтегазовыми месторождениями. Участвовал ли господин Скотт в переговорах с Pioneer и скажется ли его арест на сделке, пока неизвестно.

Кирилл Сарханянц

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