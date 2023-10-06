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Коммерсантъ FM
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WSJ: ExxonMobil близка к покупке Pioneer за $60 млрд

ExxonMobil в ближайшие дни может заключить одну из крупнейших сделок за всю историю компании. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники, компания близка к приобретению другой американской нефтегазовой компании — Pioneer Natural Resources. Сумма сделки может составить примерно $60 млрд и стать крупнейшей сделкой для компании со времени объединения Exxon и Mobil в 1999 году, которое оценивается в $80,3 млрд.

ExxonMobil по итогам 2022 года получила рекордную для себя и всех западных нефтяников чистую прибыль в размере $55,7 млрд. Получив огромный запас наличных средств, компания не только повысила дивиденды акционерам и объявила о масштабной программе обратного выкупа акций, но и стала изучать варианты дальнейшего расширения бизнеса, в частности в области сланцевых месторождений в Западном Техасе. Поглощение Pioneer сделает ExxonMobil доминирующим игроком в Пермском бассейне. А учитывая разницу в рыночной капитализации двух компаний ($436 млрд против $50 млрд) и существенный запас наличных средств, сделка должна быть легко осуществимой для компании. Тем не менее, отмечают источники WSJ, сохраняется вероятность, что стороны в последний момент все же откажутся от сделки.

Кирилл Сарханянц

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