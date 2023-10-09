В Министерстве обороны России заявили, что Конгресс США начал расследование в отношении компании Prestige Biotech, данные о деятельности которой ранее обнародовала Россия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил страны Игорь Кириллов. Американская сторона о расследовании не сообщала, данные о компании пока не комментировала.

«После опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования»,— сказал господин Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности США (цитата по ТАСС).

Он добавил, что деятельность Prestige Biotech начали изучать сразу в трех комитетах Конгресса. Власти США, по словам Игоря Кириллова, безуспешно попытались возложить ответственность за организацию работы биолаборатории на Китай.

ФБР и Минздрав США, как сказал господин Кириллов, отказались раскрыть информацию о деятельности лаборатории, а представителей этих ведомств вызвали в Конгресс страны для предоставления конфиденциальных данных. Компания Prestige Biotech, по его словам, приобрела более 20 наименований патогенных микроорганизмов, животных и лабораторного оборудования, не заявив своих целей.

В августе начальник войск РХБЗ обвинил США в подготовке новой пандемии. Свои слова он объяснил тем, что в Соединенных штатах появились структуры, которые занимаются изучением вирусов и патогенов.

Петр Бузлаев