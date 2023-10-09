Еще три министра переназначены в нижегородском облправительстве

В правительстве Нижегородской области переназначены еще три министра. Свои посты сохранили министр социальной политики Игорь Седых, министр цифрового развития и связи Александр Синелобов и министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в конце сентября правительство Нижегородской области ушло в отставку в день инаугурации губернатора Глеба Никитина. Тогда он заявил, что не планирует вносить существенных изменений в состав нового правительства.

По состоянию на 9 октября на свои посты переназначен 21 министр.

Андрей Репин