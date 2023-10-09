В Ярославле подешевели авиаперелеты в города России

Полеты из ярославского аэропорта Туношна в Пермь и Уфу стали дешевле. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем telegram-канале. По словам главы региона, на этой неделе перелеты подешевели в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Туношна

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Аэропорт Туношна

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Если раньше билеты на эти направления стоили не менее 6300 рублей, то сегодня уже от 4400 рублей. Компания "ЮТВ Аэро" понизила цены вслед за коллегами из "Азимута", у которых полет до Самары стоит всего 1500-2000 рублей»,— написал Михаил Евраев.

По словам главы региона, время полета до Перми, Уфы и Самары примерно одинаковое, «поэтому при формировании стоимости включились рыночные механизмы». Власти региона планируют также открыть маршрут в Екатеринбург и возобновить прерванные в сентябре рейсы в Санкт-Петербург.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с сентября из Ярославля открыты прямые рейсы в Самару, Уфу и Пермь. Летом 2023 года пассажиропоток ярославского аэропорта составил 14,3 тыс. человек, что на 44% (11 тыс. человек) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Антон Голицын