Ростовская область увеличила экспорт продукции АПК почти в два раза

С начала 2023 года Ростовская область нарастила объем экспорта продукции АПК на 96,5% в натуральном выражении относительно аналогичного периода прошлого года. Общий объем поставленной за рубеж сельхозпродукции составил 23 млн т. Об этом в ходе XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2023» сообщил министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, пишет пресс-служба правительства области.

«В денежном выражении сельхозпродукции экспортировано на сумму более $6,8 млрд. Первое место в структуре донского агроэкспорта занимают злаки – более 70%, на втором месте продукция масложировой отрасли – 16%, и 13% занимает прочая продукция АПК, включая продукцию пищевых перерабатывающих предприятий»,– цитирует пресс-служба правительства слова Константина Рачаловского.

Основными экспортными направлениями для Ростовской области являются Турция и Египет. Отгрузки зерновых в Египет в 2023 году выросли в два раза, в Турцию – в 1,5 раза. Третье место занимает Бангладеш, а четвертое – Пакистан, отгрузка товаров в эти страны увеличилась в 4,8 и 1,8 раза соответственно. Пятерку замыкает Ливия, куда в этом году было отправлено продукции 1,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Анастасия Назарова