СК начал проверку по факту смерти годовалого ребенка в Петербурге
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти девочки 2021 года рождения, сообщает 9 октября пресс-служба ГСУ СК по городу.
По предварительным данным, с 28 сентября по 6 октября текущего года ребенок находился на лечении в детской больнице, откуда для продолжения лечения дома ее забрала мать.
В воскресенье, 8 октября, состояние девочки ухудшилось. Она была доставлена в детскую больницу, где, несмотря на старания медиков, скончалась.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что годовалый ребенок скончался в Петербурге после вакцинации.
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