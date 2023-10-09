Владелец здания консульства Израиля в Петербурге высказался о создании мемориала

Турецкая компания Renaissance Development, владеющая зданием на Херсонской улице, в котором располагается консульство Израиля, высказалась насчет желания жителей Санкт-Петербурга подносить цветы к бизнес-центру, сообщает «Фонтанка».

По словам пресс-службы компании, собственники не возражают против создания стихийного материала на этом месте. Для его организации необходимо, чтобы поступил запрос от консульства или правоохранительных органов. На данный момент к ним никто не обращался.

Ранее сообщалось, что петербуржцы пришли к консульству с цветами, чтобы почтить память жертв конфликта между Палестиной и Израилем, однако им не удалось этого сделать, на месте дежурили полицейские. В связи с этим неравнодушные выразили скорбь у Большой хоральной синагоги.

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