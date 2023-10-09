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В Соль-Илецке чиновников через суд обязали взять на баланс разрушенный мост

Удовлетворен иск прокуратуры к администрации Соль-Илецка о постановке на учет автомобильного моста через реку Елшанка. Решение принял суд. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мост в районе дома №38 по ул. Центральной находится в селе Елшанка и соединяет две его части. Установлено, что объект находится в ненадлежащем техническом состоянии и на балансе муниципалитета не состоит.

Также мост не значится в реестре муниципального имущества. В связи с этим надзорный орган обратился в суд с иском к чиновникам. Теперь администрация должна будет поставить объект на учет в соответствующем органе, а затем оформить право муниципальной собственности на него.

Ранее в Оренбуржье на чиновников подали в суд из-за бесхозных водонапорных башен. Установлено, что на объекты, построенные в 1971-1975 году, ни за кем не было зарегистрировано право собственности.

Георгий Портнов

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