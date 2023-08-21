В Оренбуржье на чиновников подали в суд из-за бесхозных водонапорных башен

Прокуратура обнаружила две бесхозяйные водонапорные башни в Новосергиевском районе Оренбургской области. На объекты, построенные в 1971-1975 году, ни за кем не зарегистрировано право собственности. Нарушения были выявлены по итогам проверки. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для проверки контрольного органа стали обращения граждан. Они пожаловались правоохранителям на слабый напор воды в поселке.

Так как объекты нуждаются в обследовании, а их ремонт возможен только при оформлении в собственность имущества, районная прокуратура подала иск в Новосергиевский районный суд. Она потребовала признать незаконным бездействие администрации сельсовета, которая не поставила на учет бесхозяйные объекты, и обязать чиновников устранить нарушения.

Требования прокуратуры устранены. Она контролирует исполнение решения суда.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области прокуратура подала в суд на мэрию Самары из-за бесхозной территории. Она находится в Инженерном переулке.

Георгий Портнов