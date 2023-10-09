В белгородском Шебекине открыли памятные плиты троим погибшим в ходе СВО

Памятные плиты погибшим в ходе СВО рядовым Андрею Черняеву, Олегу Погорелову и Андрею Боровскому открыли в белгородском Шебекине. Об этом сообщили в облдуме.

По словам депутатов, белгородцы погибли, «выполняя свой воинский долг». Они посмертно удостоены орденов Мужества.

Обстоятельства гибели военных и детали их биографии не приводятся.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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