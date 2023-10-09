В Ярославской области власти будут платить за сообщения о плевках

Жители Ярославской области смогут получить 70% от взысканной суммы штрафа за плевки в общественных местах. Соответствующий проект (.zip) постановления областного правительства размещен на портале органов власти региона.

Правительство планирует утвердить порядок выплаты денежного вознаграждения за содействие в выявлении административных правонарушений по трем статьям областного КоАП. Среди них и введенный в июне 2023 года штраф за плевание в общественных местах. Он составляет 1,5 тыс. руб.

Также вознаграждение можно будет получить за сообщение об отправлении естественных нужд, выброс мусора вне урн и контейнеров и незаконной расклейке объявлений.

«В настоящее время основным способом выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17, 172 и частями 5, 6 статьи 252 закона области №100-з, являются рейды должностных лиц с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Нередко граждане становятся свидетелями совершения указанных правонарушений, но не принимают мер по их предотвращению»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства Ярославской области.

Для получения вознаграждения житель должен будет написать заявление, указав свои персональные данные и расчетный счет для получения выплаты.

Антон Голицын, Ярославль