В Самарской области чиновник просрочил оплату по нацпроекту «Культура»

Руководитель комитета по жилищно-коммунальному строительству администрации Кошкинского района Самарской области получил предупреждение регионального УФАС. Поводом для вмешательства антимонопольного органа стало нарушение сроков оплаты работ по национальному проекту «Культура». Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее прокуратура Кошкинского района направила в Самарское УФАС материалы административного дела в отношении чиновника. Поводом для его возбуждения стало нарушение сроков оплаты по контракту на строительные работы по капитальному ремонту местного дома культуры.

Антимонопольный орган провел проверку и установил, что чиновники заключили с ООО «Сантэк – Строй» контракт на проведение работ за 20,5 млн руб. Они должны были быть выполнены по нацпроекту «Культура».

Подрядчик исполнил свои обязательства. Однако заказчик просрочил оплату за строительные работы.

Ранее аналогичное нарушение было выявлено в работе замглавы департамента управления имуществом Самары. Он был признан виновным в нарушении закона о торгах в части расплаты с подрядчиком по контракту на покупку жилого помещения для детей-сирот.

Георгий Портнов