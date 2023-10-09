На главу Орска подали в суд из-за ливневой канализации

Удовлетворен иск районного прокурора к главе Орска. Решение принял суд, обязав чиновника отремонтировать ливневую канализацию на ул. Сорокина. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее надзорное ведомство установило, что по ул. Сорокина в Орске обустроена ливневая канализация протяженностью 862 м. Она является бесхозяйным объектом.

При этом состояние канализации не позволяет отводить талые и дождевые воды. В результате затапливается проезжая часть автомобильной дороги у школы № 13, а также многоквартирных домов №№ 2, 4 по ул. Сорокина и № 130 «а» по ул. Короленко в Орске.

В связи с этим контрольный орган направил градоначальнику представление об устранении нарушений. Оно было рассмотрено, но нарушения не устранены.

Ранее в Орске чиновников обязали восстановить разрушенный путепровод имени Гагарина. Повреждения проезжей части были выявлены в ноябре минувшего года.

Георгий Портнов