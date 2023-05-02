В Орске чиновников обязали восстановить разрушенный путепровод имени Гагарина

Октябрьский районный суд Орска удовлетворил исковые требования прокуратуры к городскому Управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ). Они касались устранения выбоин дорожного покрытия и ненадлежащего состояния трамвайных путей на участке от путепровода им. Гагарина до ул. Строителей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«На УЖКДХТ администрации Орска возложена обязанность по устранению нарушений в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу»,– говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

Повреждения проезжей части на путепроводе были выявлены в ноябре минувшего года. Прокуратура Ленинского района города совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Орское» обследовала дорогу и нашла дефекты.

После этого надзорное ведомство внесло чиновникам представление об устранении нарушений. Повторное обследование в феврале текущего года показало, что чиновники не устранили нарушений. В связи с этим прокуратура подала в суд на профильное управление.

Ранее был вынесен приговор по уголовному делу об обрушении моста в Оренбурге. Владельцу путепровода был причинен особо крупный ущерб в размере свыше 30 млн руб.

Георгий Портнов