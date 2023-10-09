В Тутаеве собирают подписи за перенос исправительного центра

Жители Тутаева Ярославской области собирают подписи за перенос исправительного центра рыбинской ИК-12. Об этом сообщил первый секретарь Тутаевского райкома КПРФ Алексей Шеповалов.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что 7 сентября в Тутаеве произошло два нападения на женщин с целью ограбления. По данному факту возбудили уголовные дела по ст. «Грабеж». Полиция задержала 36-летнего мужчину, который отбывал наказание в исправительном центре.

Прокуратура организовала проверку исправительном центра, а местные коммунисты и общественное движение «За Тутаев» начали сбор подписей за перенос исправительного центра. После сбора подписей планируется направить письмо губернатору, прокуратуре, в ФСИН и Минюст РФ.

«Участок рыбинской колонии ИК-12 был открыт прямо в черте города, рядом с жилой застройкой, школами, детскими садами и техникумом. Центр рассчитан на проживание 160 осужденных к принудительному труду. Им разрешен свободный выход в город. Мы — жители Тутаева, не хотим превращать свой город в колонию-поселение. Мы не хотим опасаться за благополучие своих родственников, детей и близких. Мы требуем срочного переноса исправительного центра за пределы Тутаевского муниципального района»,— говорится в письме.

Авторы предлагают перенести центр в общежитие по месту работы, на территорию предприятия ОАО «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе. Три года назад более тысячи жителей поселка Волжский в Рыбинске также выступили против открытия на территории поселка исправительного центра.

Алла Чижова