Туапсинскому району компенсируют затраты на ликвидацию ЧС

Из резервного фонда администрации Краснодарского края выделят больше 56,7 млн руб. на компенсацию затрат по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Туапсинском районе. Средства направят в региональное министерство ГО и ЧС, говорится в постановлении на сайте администрации Кубани.

Деньги пойдут на предоставление субсидий в целях софинансирования расходов муниципалитетов по участию в ликвидации последствий ЧС. Больше всех получит Новомихайловское городское поселение Туапсинского района — больше 18,6 млн руб. Джубгское городское поселение получит чуть более 18,5 млн руб. Небугское и Тенгинское сельские поселения получат по 5,6 и 4 млн руб. соответственно. Туапсинский район получит почти 10 млн руб.

Летом на Туапсинский район Кубани обрушились ливни. Многие населенные пункты оказались затоплены, повреждены были десятки домов и объектов инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков

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