Агентство по охране культурного наследия назвали несанкционированным снос дома на Красной в Ижевске

Руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Ирина Савина выезжала на место сноса дома мастера оружейного завода Прозорова по сигналу общественников. Однако остановить демонтажные работы не удалось, несмотря на угрозу уголовного преследования, сообщает пресс-служба агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: vk.com, «Как жил Ижевск» Фото: vk.com, «Как жил Ижевск» Следующая фотография 1 / 2 Фото: vk.com, «Как жил Ижевск» Фото: vk.com, «Как жил Ижевск»

Действия собственника по сносу обозначили как «несанкционированные». Отмечается, что здание официально не признали объектом культурного наследия, однако с сентября он учитывается как объект, обладающий такими признаками. В настоящее время к делу подключился следственный комитет.

Напомним, о сносе двухэтажного здания 7 октября сообщил историк и краевед Игорь Кобзев. Ранее ситуацию вокруг объекта взял под контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Подробнее об этих объектах читайте в материале «Следствие проследит за домами».