Следствие проследит за домами

В Ижевске пытаются спасти от сноса и включить в реестр объектов культурного наследия (ОКН) два исторических здания на ул. Красной, построенных на рубеже XIX—XX веков. Информацией о планируемом разрушении этих домов в центре города заинтересовались в Следственном комитете России. Историки говорят, что здания по ул. Красной имеют высокую культурную ценность, однако одно из них ранее было исключено из реестра ОКН. В региональном агентстве по госохране объектов культурного наследия сказали, что информации о сносе зданий у них нет. Собственниками являются физлица, которые вправе самостоятельно определять, что делать с домами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом торговца Харина по ул. Красная, 119

Фото: Эдуард Карипов Дом торговца Харина по ул. Красная, 119

Фото: Эдуард Карипов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку появившейся в соцсетях и СМИ информации о планируемом сносе двух исторических зданий в столице Удмуртии. Как сообщает информационный центр СК России, здания расположены по улице Красной: дом №125, принадлежавший мастеру оружейного завода Прозорову, и №119, которым владел торговец Харин. Господин Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву представить доклад об установленных обстоятельствах, а также отчитаться о результатах проверки.

Руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Ирина Савина рассказала «Ъ-Удмуртия», что у них сведений о планируемом сносе зданий нет.

«Собственники зданий — физические лица. Они вправе самостоятельно распоряжаться имуществом, агентство на их решение никак повлиять не может. Но мы разговаривали с собственниками дома №125, их там несколько, и пока что они между собой не могут договориться, что будут делать со зданием. Пока они не придут к одному решению, они не смогут ничего с ним сделать»,— прокомментировала госпожа Савина.

Она добавила, что 18 сентября к ним поступило заявление о признании дома №125 объектом культурного наследия (ОКН). После проведения всех необходимых исследований будет принято решение о признании дома ОКН или же об отказе. «Но если его признают ОКН, я не знаю, как собственники его будут ремонтировать и содержать в нужном состоянии. На содержание ОКН необходимы достаточно большие средства»,— подчеркнула Ирина Савина.

Заявление на признание дома №125 ОКН подал историк и краевед, кандидат культурологии Игорь Кобзев. Кроме того, он также подчеркнул, что у него нет достоверной информации о том, что дома планируют сносить. «Об этом официально никто не говорил, это только слухи. Я подал заявление в агентство о включении дома №125 в реестр ОКН. Сейчас в течение 90 дней специалисты будут проводить все необходимые исследования, будут изучать здание. И как минимум в это время здание нельзя будет снести, пока идут проверки. Но такая проблема не только в Ижевске, по всей России беда с культурными памятниками. На их содержание нужны большие деньги, а в бюджете их попросту нет»,— рассказал господин Кобзев.

Он добавил, что дом №125 ранее уже был в реестре ОКН, однако по неизвестным ему причинам позднее дом исключили из перечня.

«У дома 125 высокая историко-культурная ценность. Он является одним из немногих к настоящему времени сохранившихся образцов дореволюционной усадьбы, дает представление об исторической усадебной застройке Ижевска начала XX века. Дома №№125 и 119, входящие в ансамблевое, средовое историческое окружение соборной площади, среди кирпичной купеческой застройки, должны быть поставлены на охрану как памятники культурного наследия, как самые ближайшие к собору. Другие подобные полукаменные дома в Ижевске, причем с уникальным карнизом со сплошными, в длинный ряд инициалами владельца кирпичной фабрики, нигде больше не встречаются»,— пояснил историк.

Дом №125 построен в конце XIX — начале XX веков, добавил Игорь Кобзев. В нем проживали представители рабочего сословия. Прозоров делал на заказ мебель для ижевских генералов, заводских офицеров, чиновников из дорогих пород древесины. «Его ценили как профессионала и заказы высоко оплачивались, по этой причине он имел возможность приобрести участок и построить дом в более престижном районе Нагорной волости. Соседний дом-близнец №119, дом Харина, использовался под торговлю, на втором этаже была школа для девочек. В советское время в доме Харина размещался Дом учителя»,— рассказал господин Кобзев.

Председатель общественный палаты Ижевска Александр Бадица сказал, что о сложившейся ситуации со сносом зданий он знает, однако пока что участие в ней не принимает. «Обращений в общественную палату пока что не было. В принципе, этот вопрос и так уже активно обсуждается. Думаю, пока что стоит просто понаблюдать за ситуацией. Это же не городская история, это как минимум региональные памятники, и вопросом должно заниматься агентство по государственной охране объектов культурного наследия»,— заключил господин Бадица.

Татьяна Колегова

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале