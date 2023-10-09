В Кировском районе Ленобласти сообщили о силовом захвате власти в Шлиссельбурге

Бывший глава МО «Шлиссельбург» Артем Желудов вместе с сообщниками захватил здание администрации муниципального образования, сообщили в официальной группе администрации Кировского района Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кировского района Ленобласти Фото: Администрация Кировского района Ленобласти

«Захват власти в Шлиссельбурге: освобожденный из «Крестов» Желудов и его сообщники сегодня в 7.00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание»,— сообщили в группе.

Там добавили, что вход в помещение, в котором хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией, контролирует сам господин Желодов и не пускает ни полицию, ни сотрудников администрации. Администрация района направила обращение в правоохранительные органы.

И.о. главы администрации Шлиссельбурга Спартак Чхетия рассказал 47news, что неизвестные пытались проникнуть в здание еще ночью. Он сообщил, что зашедшие вместе с бывшим главой администрации мужчины угрожали охранникам, после чего они ушли. Вход в администрацию через металлические рамки заблокировали при помощи цепей. При этом на 8 утра было запланировано заседание совета депутатов, которое пришлось перенести в здание администрации Кировска.

По словам представителя бывшего главы администрации Артема Желудова, чиновник действует в правовом поле — в сентябре его восстановили в должности. Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до августа этого года господин Желудов руководил администрацией, но затем у него начались конфликты с советом депутатов. Он забрал трудовую книжку, а позднее Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ.) 23 августа суд отправил чиновника в СИЗО «Кресты», но уже 5 октября его выпустили, заменив меру пресечения на запрет определенных действий.

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