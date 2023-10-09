Судно на водородном топливе впервые в России протестировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге на воду спустили экспериментальное судно на водородном топливе, это первое подобное испытание в России, передает телеканал «Россия 24».

Водородная генераторная установка интегрирована в энергосистему катамарана, пояснили в Sitronics Group (входит в группу «АФК "Система"»). При ее разработке была применена технология электрохимического преобразования топлива в электроэнергию, которая питает аккумуляторную батарею судна. В экспериментальном проекте источник топлива поступает в установку, которая вырабатывает энергию из водорода. Отмечают, что этот газ самый безопасный по сравнению с другими, он очень легкий и сам удаляется из пространств.

Несмотря на то, что выпустить подобное судно выйдет дороже, чем электрическое, оно сможет экономически оправдать затраты, так как способно ходить на долгие дистанции. Установки обеспечат движение судна примерно на 20 часов. К тому же минусовая температура не влияет на заряд.

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