7 октября Белгородскую область 31 раз атаковали ракетами, снарядами и минами
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об украинских ударах по региону 7 октября. По шести районам и городским округам было выпущено 28 снарядов и мин, а также три тактические ракеты, один человек погиб:
- в Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено восемь артиллерийских снарядов, по селу Петровка — три, по селу Красный Хутор — один. Пострадавших и разрушений нет;
- в Валуйском городском округе поселок Уразово обстрелян из реактивной системы залпового огня «Град» (восемь снарядов). Погиб мужчина, находившийся в момент обстрела на улице. Разрушения выявлены в 14 частных домах, на одном предприятии и на социальном объекте, где разрушена хозпостройка и складское помещение. Повреждены три автомобиля;
- в Краснояружском районе один снаряд разорвался на окраине Вязового;
- в Новооскольском городском округе система ПВО сбила тактическую ракету «Точка-У», обошлось без последствий;
- в Шебекинском округе в поселке Ленинском разорвались четыре артиллерийских мины, в селе Середа — три;
- в Яковлевском городском округе сбиты две ракеты «Точка-У», обошлось без последствий.
Как обстреливали Белгородскую область в предыдущие сутки — в публикации «Ъ-Черноземье».