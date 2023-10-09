В Большом селе не могут выполнить требование губернатора о ночном освещении

В Большом селе Ярославской области (центр Большесельского района) продлить время работы уличного освещения смогут только в следующем году и лишь на один час. Об этом администрация района сообщила в ответе на жалобу на странице губернатора Михаила Евраева ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Местный житель написал, что в Большом селе, несмотря на требование губернатора, по ночам не работает уличное освещение. В администрации района ему ответили, что фонари горят до 23:00 в соответствии с объемом средств, запланированных на оплату этой статьи расходов.

«С каждым годом количество точек уличного освещения в населенных пунктах увеличивается, что приводит к увеличению затрат на электроснабжение уличного освещения. Поэтому поселение сможет запланировать увеличение ночного режима в с. Большое Село на 1 час только с 2024 года»,— сообщили в администрации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал проверки в регионе, которые выявят районы области, где выключают уличное освещение ночью.

«Например, Даниловский район погружается во тьму после 23:00. Был серьезный разговор с главой. Теперь проводим проверку по всему региону. Освещение на улицах должно гореть все ночное время до начала светового дня, независимо от того, город это или сельская местность»,— написал тогда губернатор в своем телеграм-канале.

Алла Чижова