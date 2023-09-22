Ярославский губернатор запретил выключать уличное освещение ночью

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев анонсировал проверки в регионе, которые выявят районы области, где выключают уличное освещение ночью. Об этом господин Евраев написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор потребовал контролировать работу архитектурной подсветки ночью, которую в некоторых районах региона выключают. Тогда господин Евраев сравнил отключение архитектурной подсветки с отключением уличного освещения ночью. После этого ему поступили сообщения о том, что в Даниловском районе действительно после 23:00 отключают на улицах свет.

«Например, Даниловский район погружается во тьму после 23:00. Был серьезный разговор с главой. Теперь проводим проверку по всему региону. Освещение на улицах должно гореть все ночное время до начала светового дня, независимо от того, город это или сельская местность»,— написал губернатор в своем телеграм-канале.

Алла Чижова