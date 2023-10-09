Застройщик Левенцовки учредил новое юрлицо ООО «СЗ Щепкинский лес»

Компания ООО «СЗ ККПД-Инвест» в конце августа текущего года зарегистрировала новое дочернее предприятие — ООО «СЗ Щепкинский лес». Об этом пишет «Город N». Предполагается, что новое юридическое лицо займется застройкой участка рядом с Щепкинским лесом в Ростове-на-Дону.

В апреле текущего года ООО «СЗ ККПД-Инвест» получило разрешение властей донской столицы на подготовку проекта планировки и межевания участка площадью 216,9 га в границах ул. 3-я Лазерная — граница территориальной зоны 2 городских лесов — переулок 1-й Резной.

Напомним, в июне текущего года ООО «СЗ ККПД-Инвест» в составе строительного бизнеса Sminex-Интеко перешла под управление строительной компании «TEN девелопмент» из Екатеринбурга.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ ККПД-Инвест» была зарегистрирована 16 лет назад в Ростове. Специализируется на жилом и нежилом строительстве. Головной компанией является ООО «Тэн-девелопмент». В 2022 году выручка компании составила 6,6 млрд руб., а чистая прибыль — 891 млн руб.

Анастасия Назарова