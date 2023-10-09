Дима Билан вспомнил про пьяный концерт в Самаре спустя четыре года

Артист Дима Билан заявил, что долгое время «отмывался» от истории с нетрезвым выступлением на дне города в Самаре в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью видеоблогеру Эльдару Джарахову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Это не значит, что я постоянно пьяный. Но эта история случилась и она была настолько яркая. А люди любят разматывать подобные вещи. Тогда не было тенденции моды извиняться артистам. Артисты всегда, типа, недосягаемые, всегда правы. И я подумал: а почему бы не сломать эту историю?»— рассказал певец.

Также Дима Билан рассказал, что после выступления в Самаре в 2019 году и отъезда он протрезвел, посмотрел «на этот весь ужас, накрылся, посыпал себя пеплом» и принес извинения публике. Певец отметил, что сделать это было сложно, но он остался доволен реакцией аудитории и поблагодарил поклонников за внимание.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дзынь города».

Георгий Портнов