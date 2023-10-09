Три постоялицы пансионата в Ижевске погибли из-за отравления таблетками хлора

В ижевском пансионате «Лесной хутор» для пожилых людей погибли трое женщин, еще одной оказывается медицинская помощь. Причиной трагедии стали хлорсодержащие таблетки, которые растворила в воде одна из постоялиц. Такие данные приводит пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла в ночь на 9 октября. Таблетки были предназначены для уборки помещений.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, всех пострадавших экстренно госпитализировали в реанимацию. Однако из-за отравления парами хлора у всех пациенток развился отек легких, троих спасти не удалось. Еще одной пострадавшей, 75-летней женщине, продолжает оказываться медицинская помощь.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели и проводится ряд экспертиз.

В учреждении комментировать происшествие «Ъ-Удмуртия» отказались.

Софья Лямина, Ижевск