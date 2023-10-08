В День освобождения Кубани проведут более тысячи мероприятий

В День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков проведут более 1 тыс. мероприятий. В них примут участие более 1 млн жителей, сообщает пресс-служба администрации региона.

В муниципалитетах пройдут возложения цветов к мемориалам и памятникам и поздравления ветеранов. Кроме того, будут организованы тематические выставки архивных документов, книг и фотографий, в школах проведут классные часы и уроки мужества, чтения стихов, показы документальных фильмов.

В городах и районах также планируют провести спортивные соревнования, авто- и велопробеги. Для наведения порядка на территории памятников военной истории организуют субботники.

В Сочи намерены провести молодежный флешмоб, в Динском районе — выставку-конкурс поделок «Золотая осень», в Выселковском районе — легкоатлетический забег.

День освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков отмечается 9 октября. В этот день в 1943 году войска 56-й армии в результате стремительной атаки разбили врага и вышли на берег Керченского пролива, завершив последний этап Битвы за Кавказ.

Татьяна Ручкина

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