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СК РФ взял на контроль дело о падении дерева на мужчину в Тольятти

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов представит доклад о расследовании уголовного дела о падении дерева на жителя Тольятти в минувшем году. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Основанием для поручения стало обращение в приемную центрального аппарата по этому вопросу. Заявитель сообщил, что не согласен с тем, как были установлены обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел в ноябре минувшего года. Аварийное дерево упало на мужчину, и он погиб.

Установлено, что местная администрация не приняла мер для вырубки сухостоя. Информация получила широкий резонанс в СМИ.

Ранее в соседней с Самарской Ульяновской области дерево упало на главу администрации района. Это произошло, когда чиновник приехал на место проведения аварийных работ.

Георгий Портнов

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