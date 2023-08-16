В Ульяновской области дерево упало на главу администрации района

Прокуратура Цильнинского района проводит проверку в связи с коммунальной аварией в рабочем поселке Цильна Ульяновской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. Незамедлительно организован выезд на место происшествия, устранение нарушений прав граждан в сфере водоснабжения и водоотведения взято на контроль, сообщает ведомство.

Прокуратура Ульяновской области



Происшествие случилось поздно вечером во вторник. В Цильне из-за коммунальной аварии несколько суток не было воды. Глава администрации Геннадий Мулянов лично приехал на место коммунальной аварии. Во время производимых экскаватором раскопок были задеты корни березы, и она упала на стоявшего рядом главу администрации района. Геннадий Мулянов без сознания, в тяжелом состоянии был срочно доставлен в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медпомощи с подозрением на повреждение позвоночника. Пресс-служба губернатора подтвердила информацию о госпитализации главы, отметив, что «медики подтверждают: у главы администрации Цильнинского района перелом позвонков после падения дерева» и «делают все возможное — экстренно назначена операция».

После операции Геннадий Мулянов находится в реанимации, отмечают, что его состояние улучшилось, наблюдается «небольшая положительная динамика». В областной прокуратуре отмечают, что, по всей вероятности, также предстоит и проверить соблюдение техники безопасности при проведении аварийных работ.

Андрей Васильев, Ульяновск