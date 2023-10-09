Годовалый ребенок скончался в Петербурге после вакцинации

После прививки годовалая девочка скончалась в Санкт-Петербурге, обстоятельства ее смерти изучают в Калининском районе города, передает Piter.tv.

Малышка ушла из жизни 8 октября при сотрудниках медучреждения, не дожив около месяца до 2 лет. Выяснилось, что в последнюю неделю у ребенка были осложнения после вакцинации от коклюша, дифтерии и столбняка, девочка была госпитализирована и получала помощь врачей. За два дня до смерти из стационара ее забрала мать, чтобы лечить на дому.

После того как ребенку стало плохо, ей вызвали скорую помощь. По итогам осмотра больную привезли в детскую поликлинику, где она и умерла. Точные причины смерти устанавливают специалисты.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели восьмилетнего мальчика, фигурантом уголовного дела стал его отец.

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