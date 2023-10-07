Находящийся в больнице петербуржец подозревается в убийстве восьмилетнего сына

Доставленный в больницу в тяжелом состоянии житель Санкт-Петербурга подозревается в убийстве восьмилетнего сына, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По факту смерти ребенка следственным отделом по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по п. в ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурантом стал мужчина 1978 года рождения. Как сообщили в следствии, подозреваемый убил мальчика 6 октября, нанес сыну колото-резаные ранения. После этого деяния петербуржец предпринял попытку свести счеты с жизнью. Он попал в медучреждение в тяжелом состоянии.

Специалисты предпринимают меры для выяснения обстоятельств произошедшего и уточнения мотивов убийства. В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что все это произошло в квартире по адресу Софийская улица, д. 20, к. 1. В полицию поступило сообщение, что мужчина находился там в невменяемом состоянии.

«Семья полная, на учете не состоит, ранее каких-либо заявлений и сообщений о противоправных действиях в отношении ребенка в полицию не поступало»,— указали в правоохранительном органе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге продлили срок размещения в СИЗО двум несовершеннолетним, которые обвиняются в убийстве семиклассницы в Парголово.

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