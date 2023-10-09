Красноярский край увеличил объемы экспорта леса

Красноярский край в 2023 году отправил на экспорт 4,7 млн куб. м. лесопродукции, сообщает Россельхознадзора региона. В прошлом году на экспорт было отгружено 4,4 млн куб. м пиломатериалов и круглого леса лиственных пород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что большая часть экспорта пришлась на пиломатериалы и составила 3,1 млн куб. м. (96 % от всего объема). Объем круглого леса на экспорт снизился на 43 % в сравнении с 2022 годом и составил 127 тыс. куб. м.

Отмечается, что основная часть лесоматериалов была экспортирована в Китайскую Народную Республику – более 2,5 млн куб. м. пиломатериалов (81% от всего объема). Поставки леса из края осуществляются в 18 стран, годом ране – в 39 стран.

«При внутрироссийских перевозках проконтролировано 1,5 млн куб. м.круглой древесины и пиломатериалов, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2022 года», - сказано в сообщении Россельхознадзора.

Ранее «Ъ» сообщал, что за восемь месяцев 2023 года экспорт лесоматериалов в России достиг 14 млн куб. м. почти 62% из них — в Китай. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 13%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев