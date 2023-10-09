В Орловской области планируют получить 4,2 млн тонн зерна

По итогам осенней уборочной кампании в Орловской области планируют получить почти 4,2 млн т зерна. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в областном департаменте сельского хозяйства.

На 6 октября валовый сбор зерновых в регионе составлял 3,54 млн т . Ожидаемый урожай кукурузы на зерно — 650 тыс. т.

В прошлом году в Орловской области было получено 3,9 млн т зерна, в том числе 555 тыс. т — кукуруза на зерно.

Какой урожай планируют получить в других субъектах макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин