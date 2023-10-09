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В Краснодаре ночью отключились 25 трансформаторных подстанций

Ночью в понедельник в Карасунском округе Краснодара пропал свет. Из-за аварии на сетях энергоснабжения отключились 25 трансформаторных подстанций, сообщает ЕДДС города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Свет пропал на улицах Бородинская, Пашковский перекат, Кубанонабережная и нескольких других. На место выехала бригада энергетиков, аварию пока что не устранили.

Днем накануне в Краснодаре разбушевался сильный ветер. Он стал причиной нескольких аварий на электросетях. Горожанам рекомендовали оставаться дома.

Вячеслав Рыжков

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