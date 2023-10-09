В восстановлении работы донских электросетей задействовали 289 энергетиков

К вечеру 8 октября для ликвидации последствий непогоды на энергообъектах Ростовской области были задействованы 289 энергетиков в составе 87 оперативных бригад и 121 единица спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети Юг».

В течение предыдущих суток сильный шквалистый ветер и дождь стали причиной аварий на линиях электропередач в Ростовской области.

«Энергетики работают в условиях продолжающихся ливня и сильного ветра, которые, по прогнозам синоптиков, сохранятся в течение суток 9 октября»,— отметили в пресс-службе компании.

Напомним, с 7 по 9 октября на территории Ростовской области действует штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями и шторомвым ветром.

Анастасия Назарова