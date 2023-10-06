В Ростовской области с 7 по 9 октября объявлено штормовое предупреждение

На грядущих выходных в Ростовской области ожидаются сильные дожди с усилением ветра до 27 м/с. Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» объявил штормовое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой 7 и 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Жителей города призвали соблюдать меры безопасности в период непогоды. Из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередач, перехлесты проводов, падение рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Также обильные осадки могут привести к подтоплениям.

«В такую погоду водителям необходимо быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования, держать максимальную дистанцию с идущим впереди транспортом» — предупредили в пресс-службе администрации донской столицы.

Анастасия Назарова