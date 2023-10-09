Власти Колумбии и повстанцы договорились о прекращении огня

Правительство Колумбии и повстанцы группировки «Центральный генеральный штаб» революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) объявили о прекращении огня. О достижении договоренности заявил офис колумбийского комиссара по вопросам мира Данило Руэды.

Согласно предварительной договоренности, власти и повстанцы приостановили наступательные действия для защиты гражданского населения. Делегации сторон согласились, что для реализации всех механизмов прекращения огня нужна более детальная предварительная подготовка, поэтому власти намерены выпустить официальный указ о перемирии в следующий понедельник, 16 октября.

«Мы информируем крестьянские, коренные сообщества, общины африканского происхождения, а также социальные и народные движения Колумбии, местные и национальные власти, международное сообщество и колумбийский народ в целом: На сегодняшний день стороны приняли решение прекратить войну и продолжить мирный процесс, начатый между колумбийским государством и Центральным генеральным штабом РВСК, как способ воплощения стабильного и прочного мира с социальной и экологической справедливостью»,— говорится в совместном заявлении сторон (цитата по «РИА Новости»).

РВСК были сформированы в 1966 году из отрядов самообороны крестьян-коммунистов. Их многолетние переговоры с властями закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. Перемирие с «Центральным генштабом» приостановили в мае после убийства четырех завербованных им подростков. Правительство Густаво Петро пришло к власти летом 2022 года и объявило о намерении достичь мира со всеми повстанческими формированиями, но пока мирный процесс был инициирован только с членами «Армии национального освобождения».

Лаура Кеффер